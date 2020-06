Lutto per Masini: è scomparso nei giorni scorsi il papà già malato da tempo. Enorme affetto sui social nei confronti del cantante. Arriva anche il tweet della Fiorentina.

Lutto per Marco Masini: è morto il papà nei giorni scorsi. Come riporta La Nazione oggi in edicola, i funerali si sono già svolto in maniera privata presso le cappelle del commiato dell’Ofisa di Rifredi. Al saluto finale hanno partecipato appena i familiari e gli amici intimi.

Lutto per Marco Masini

Per il 55enne, sempre molto riservato sulla sua vita privata, non c’è stato nessun riferimento o ricordo via social. Chi si è esposto pubblicamente è stata piuttosto la Fiorentina, la quale, via twitter ha mandato un forte abbraccio all’artista toscano per il dolore di queste ore.

“La Fiorentina esprime cordoglio e vicinanza al grande tifoso viola Marco Masini per la scomparsa del padre e si unisce al dolore della sua famiglia”, si legge. A rendere pubblica la notizia è stato anche Carlo Conti, il quale, nella seconda puntata di ‘Top Dieci’, anche si era detto vicino a Masini per quanto accadutogli.

L’uomo era malato da tempo. Nel giorno di Pasqua, infatti, Masini ha postato una foto con la sorella e il padre allettato. E’ stato di fatto l’ultimo scatto social. “Auguri di cuore dalla “Masini Family”, scrisse nell’occasione il cantate. Proprio sotto quella foto, adesso, stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio.