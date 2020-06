La casa d’asta Julien’s è riuscita a vendere la chitarra di Kurt Cobain a ben 6 milione. L’acquirente è un imprenditore australiano.

Ad anni dalla suo tragico suicidio, Kurt Cobain continua a fare la storia. Infatti proprio stamattina è uscita la notizia della vendita della sua chitarra per ben 6 milioni di dollari. A mettere la storica chitarra del concerto “Unplugged” ci ha pensato la casa d’asta Julien’s. Già qualche mese fa, la stessa casa d’asta aveva venduto il cardigan dello stesso concerto per ben 334mila dollari.

Sia l’indumento che lo strumento sono diventati iconici, specialmente dopo la tragica scomparsa di Cobain nella sua casa di Seattle. Così questa mattina ad acquistare la chitarra per ben 6 milioni ci ha pensato un imprenditore australiano.

Il suo nome Peter Freedman, che si è aggiudicato lo strumento dopo l’asta tenutasi a Beverly Hills. L’imprenditore è a capo della Rde Microphones, che progetta microfoni. Lo stesso Freedman ha poi deciso di presentare la chitarra in varie città, per poi devolvere i ricavi in beneficenza.

Kurt Cobain, il concerto “Unplugged” del 1993 che fece la storia

A detta dei maggiori esperti musicali, il concerto “Unplugged” dei Nirvana del 18 novembre 1993, a New York, è uno dei più belli di sempre. La band che ha fatto la storia della musica Grunge, vide quella sera un Cobain in grandissima forma, che offrì alla platea un concerto passato alla storia.

Alcuni dei loro pezzi più famosi furono suonati durante il concerto come Come As You Are, Polly, Plateau, Pennyroyal Tea e The Man Who Sold the World. Durante il concerto, i Nirvana rivisitarono anche alcuni pezzi di altre band come i Vaselines o i Meat Puppets, fino ad arrivare a dei pezzi di David Bowie.

Dopo la scomparsa del cantante nativo di Aberdeen, Washington, la casa discografica decise di produrre sia un cd del concerto che la versione in DVD. In seguito troverete uno dei brani più apprezzati durante l’esibizione, ossia “The Man Who Sold The World“.

