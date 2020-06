Intorno alle ore 2:30 di questa notte, a Jesolo si è scatenata una rissa tra giovani. Sono almeno 20 i ragazzi appena maggiorenni identificati

Un sabato sera di movida finito nel peggiore dei modi a piazza Mazzini, centro di Jesolo. Decine di ragazzi si trovavano in spiaggia, sdraiati sui lettini, poco prima che l’intervento della polizia li ha obbligati a spostarsi dallo stabilimento balneare incustodito. Gli attimi immediatamente successivi sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I ragazzi presenti, evidentemente già alterati, avevano fatto uso di alcolici e sostanze stupefacenti. Dopo qualche spintone, è partita una maxi rissa che ha coinvolto diversi gruppi, apparentemente di bande diverse. I video che girano sul web mostrano teenager di 18-20 anni, tutti nella mischia a cercare di uscirne vincitori.

Jesolo, rissa nella notte: diversi feriti, uno privo di sensi

La folle e incontrollabile rissa che è scattata nella notte a piazza Mazzini, in centro a Jesolo, ha scosso un po’ tutti. La movida sfrenata del sabato sera ha portato gruppi di ragazzi ad abusare di alcolici e sostanze stupefacenti, probabile causa scatenante degli scontri. In mezzo alla mischia, un ragazzo è rimasto a terra privo di sensi. L’immediato intervento del 118 lo ha portato al Pronto Soccorso, dove è stato subito ricoverato. Dopo ore di controlli, al momento non sembra in pericolo di vita.

La presenza degli agenti di polizia è stata di fondamentale impatto. La rissa si è spenta quasi sul nascere, permettendo di evitare il peggio. Il video che gira sul web, insieme a quelli delle telecamere di sorveglianza, serviranno agli inquirenti per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, sarebbero già stati identificati almeno 20 dei protagonisti della rissa.

