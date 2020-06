Google Maps è pronta a lanciare nuove e importantissime novità: dalla grafica ai collegamenti tra i vari mezzi, scopriamo tutti i dettagli.

Google Maps è pronta, ancora una volta, a rinnovarsi. Come riporta Tutto Android, è stata di nuovo la blogger Jane Manchun Wong a svelare tutte le possibili novità che l’applicazione di Google è pronta a lanciare. Attraverso il suo profilo Twitter, infatti, si possono vedere le importanti novità che Maps è pronta a lanciare, a partire dalla grafica.

Quelle relative alla grafica sono, in realtà, le innovazioni di minor portata: le modifiche grafiche riguardano la barra di ricerca e l’icona di Google Maps, sulla parte sinistra dello schermo. Queste ultime avranno gli angoli più arrotondati rispetto al passato. Anche la cosiddetta “scheda dei luoghi” subirà delle modifiche, con la visualizzazione delle “parole comuni” all’interno delle recensioni. Ma c’è di più: le più importanti modifiche riguardano i collegamenti tra i mezzi di trasporto.

Importanti novità annunciate da Google Maps

Come riporta la fonte, la più importante tra le innovazioni di Google Maps riguarda le varie opzioni per i collegamenti dei trasporti pubblici. Questa nuova funzionalità, permetterà agli utenti di scegliere i mezzi (ad esempio automobile o bicicletta) per raggiungere i mezzi pubblici. Quindi, nel pratico, l’utente potrà scegliere il percorso in bicicletta, ad esempio, per raggiungere la metropolitana o la stazione dei bus, per poi pianificare l’intero itinerario. Con ogni probabilità questa funzione sarà utilizzabile anche per l’ultima tappa del viaggio.

Potrebbero arrivare importanti novità anche per l’interazione con “Uber”, dove verranno fornite più dettagliate informazioni circa le tariffe, utilizzabile tramite la “condivisione del percorso”.

