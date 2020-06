Covid-19, l’Oms cambia le linee guida relative all’autoisolamento. Per uscirne, non sarà più necessario il doppio tampone con esito negativo

Lo scorso 27 maggio, l’Oms ha modificato i criteri relativi al Covid-19, cambiando le linee guida per quanto riguarda le persone positive. Per uscire dall’autoisolamento, non sarà più necessario il doppio tampone con esito negativo a distanza di 24 ore. I sintomatici hanno l’obbligo di rimanere dieci giorni in casa, più altri tre giorni senza sintomi come febbre o tosse. Per gli asintomatici, invece, l’obbligo vale solo per l’autoisolamento di dieci giorni.

Come spiegato dal Corriere della Sera, la quarantena del paziente dipenderà quindi dalla durata dei sintomi conosciuti. Se una persona presenterà tosse o febbre per 14 giorni, dovrà autoisolarsi per tutta la durata della malattia, più altri tre giorni senza sintomi. “Scelta presa in quanto, molto spesso, persone guarite risultano ancora positive al tampone per settimane” ha spiegato l’Oms: “Nonostante l’esito dell’esame, è improbabile che siano contagiosi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, sequestrate oltre 23 milioni di mascherine: rincari a +6000%

Covid-19, il ministro Speranza: “Necessario approfondire nuove linee guida Oms”

La decisione da parte dell’Oms di aggiornare le linee guida relative al Covid-19 sta suscitando parecchie perplessità. Le conseguenze potrebbero essere non poche, soprattutto a livello nazionale. Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha scritto una lettera al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere maggiori delucidazioni in merito. “Serve più chiarezza, necessario approfondire nuovi criteri” si legge nel testo: “Fondamentale comunque mantenere il principio di precauzione“.

In attesa di ulteriori novità, rimangono comunque i parecchi dubbi anche da parte degli epidemiologi. Cosa succederebbe nel caso di due tamponi negativi e uno positivo? Al Corriere della Sera, il dottor Pier Luigi Lopalco ha spiegato come saranno necessari ulteriori test. “Abbiamo inviato esami singolari a dei laboratori specializzati” aggiungendo che: “Potrebbe trattarsi di residui di Rna non vitali“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus in Lombardia, la scoperta sui positivi cambia tutto

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24