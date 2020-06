Coronavirus, il bilancio della Guardia di Finanza da inizio emergenza ad oggi. Sono state sequestrate nel complesso 23.6 milioni di mascherini per rincari pari anche a +6000%.

La Guardi di Finanza, da inizio emergenza sanitaria ad oggi, ha sequestrano il surreale numero di 23.6 milioni di mascherine. Lo riporta Mediaset. Molte sono state bloccate per questioni normative, mancata sicurezza e non solo. Almeno un milione, invece, per l’enorme speculazione sui prezzi.

Coronavirus, maxi sequestri di mascherine da inizio emergenza

I rincari sono stati infatti inimmaginabili, toccando anche la vetta di +6.000% rispetto alla cifra originale. E non finisce qui. Nel primi cinque mesi del 2020 – si apprende – i finanzieri hanno sottratto anche 624 mila confezioni per 85 mila litri di igienizzanti che venivano venduti come disinfettanti. Si trattava di una truffa, non essendo adatti all’uso.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus in Lombardia, la scoperta sui positivi cambia tutto

Bloccati anche 607 mila mascherina e 15 mila flaconi di igiene per essere distribuiti in maniera prioritaria alla Protezione Civile, agli ospedali e agli enti pubblici. Per quanto riguarda invece gli accertamenti delle norme anti-coronavirus, se ne registrano nel complesso un milione per una media di circa 4.500 agenti impegnati ogni giorno. Questi hanno portato alla denuncia di quasi 5.800 persone e all’arresto di 139.

Leggi anche —–> Coronavirus, Brasile sfiora le 50mila vittime: sospeso il campionato a Rio

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24