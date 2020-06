Coronavirus il Lombardia, arriva l’aggiornamento che può cambiare il quadro regionale. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti sul contagio nel territorio.

Coronavirus, il 50% dei pazienti attualmente infetti sono ‘debolmente positivi’. Lo riporta il Corriere della Sera, evidenziando come questo sia un dato preziosissimo considerando la voce 0 in tal senso a inizio epidemia.

Coronavirus, la scoperta in Lombardia

Quando la crisi è iniziata, infatti, ogni caso singolo era fortemente contagioso. Ed è così che è esplosa la bomba all’interno del territorio amministrato dal governatore Attilio Fontana. Oggi, invece, la carica virale è notevolmente calata.

Nel complesso sono 14.378 che danno come esito una debole positività. Un dato in crescendo, il quale induce a un moderato ottimismo dopo la tempesta. La curva dice che nella settimana del 20 febbraio, quella del paziente 1, i casi del genere erano appunto zero. Si sale invece al 3% il 26 febbraio per poi ritornare a zero e impennare a un +50%, con un picco di 59, lo scorso 12 giugno.

Dati che rassicurano. Perché la metà dei numeri indicati – riporta sempre il quotidiano – non rischierebbe di innescare un nuovo effetto domino secondo quanto si apprende. La presenza del virus è ‘leggera’, abbastanza da far risultare positivo un tampone ma non sufficiente per trasmettere socialmente il contagio. Non male, considerando che la Lombardia rappresenta tutt’oggi l’epicentro della pandemia nel Belpaese.

