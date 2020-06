In Germania proseguono i problemi legati al focolaio di Coronavirus nel mattatoio in Westfalia: ipotesi nuovo lockdown regionale

C’è grande allerta in Germania, dove a causa di un mattatoio il contagio da Coronavirus è vertiginosamente aumentato negli ultimi giorni. I nuovi casi provengono da un focolaio scoppiato in un mattatoio di un’industria alimentare di Guetersloh, nella regione del Nord Reno Westfalia. Finora sono 1.029 i dipendenti della fabbrica di carne Toennies risultati positivi, mentre tutti gli altri sono stati messi in quarantena. I test sui circa 6.500 lavoratori stanno proseguendo, ma queste misure potrebbero non essere sufficienti per arginare il contagio da Covid-19. E’ proprio per questo che le autorità locali stanno valutando la clamorosa ipotesi di un ritorno al lockdown nella regione.

Coronavirus, focolaio nel mattatoio in Germania: nuovo lockdown in arrivo

Per la regione del Nord Reno Westfalia, una delle più attive dal punto di vista produttivo dell’intera Germania, sarebbe un duro colpo tornare in isolamento. A causa del nuovo focolaio di Coronavirus, proveniente dal mattatoio dell’azienda alimentare Toennies di Guetersloh, l’intera zona potrebbe essere sottoposta dalle autorità locali a nuove misure di lockdown. Di questo ha parlato il ministro presidente del Land Armin Laschet, confermando questa possibilità. La situazione è molto preoccupante anche perché molti dei dipendenti positivi al Covid-19 vengono da diverse città della Westfalia e quindi c’è il rischio che il problema non sia più soltanto localizzato. Nello stabilimento incriminato il governo tedesco ha inviato 25 membri dell’esercito.

