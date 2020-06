Continua a mietere vittime il Coronavirus in Brasile, raggiungendo quasi i 50mila decessi. Intanto il sindaco di Rio ha sospeso il campionato.

Non si arresta l’espansione del Coronavirus in Brasile, con la pandemia che ha trascinato il paese latinoamericano in una crisi sanitaria profonda. Infatti le vittime nel paese governato da Bolsonaro sono salite ad oltre 50mila. Nelle ultime 24 ore, il nuovo bollettino medico ha fatto registrare altri 1.022 nuovi decessi.

I contagiati nel paese di Jair Bolsonaro sono così saliti a quota un milione e 67 mila. Secondo gli esperti del settore, i dati in Brasile sarebbero così elevati visto che i controlli non sono così capillari. Nonostante la grande espansione della pandemia nel paese brasiliano, il luogo con maggior numero di vittime restano gli Stati Uniti. Infatti nel paese a stelle e strisce, i decessi sono saliti a quasi 120mila unità, su oltre 2 milioni di contagi.

Coronavirus, Brasile: il sindaco di Rio sospende il campionato

Così il paese sudamericano fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. Così si pensa di adottare maggiori misure restrittive, con la svolta che arriva da Marcelo Crivella, sindaco di Rio de Janeiro. Infatti il primo cittadino della metropoli brasiliana ha annunciato la sospensione di tutte le competizioni sportive fino al 25 giugno.

Così viene sospeso, anche se solamente per quattro giorni, il Campionato Carioca, che permette alle squadre di Rio de Janeiro di confrontarsi. Dalla prossima settimana, la competizione riprenderà con match tra il giovedì ed il venerdì a porte chiuse. La ripresa del campionato, però ha suscitato l’opposizione di diversi club, tra cui Botafogo e Fluminense che sono pronte a portare la questione in tribunale.

Infatti quando la competizione è ripartita, i due club non avevano nemmeno ripreso ad allenarsi, venendo colti di sorpresa dalla decisione della federazione. D’altra pare, la Federazione Carioca ha minacciato i due club di sconfitta a tavolino in caso di rifiuto. Giovedì scorso il campionato era ripartito con ilmatch tra Flamengo e Bangù, in un Maracana allestito ad ospedale da campo nei giorni precedenti.

