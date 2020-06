Indonesia, il Vulcano Merapi si è risvegliato: l’eruzione, durata circa sette minuti, ha creato un’enorme colonna di fumo. Residenti obbligati ad allontanarsi.

Indonesia, le immagini restituiteci dal video di un passante parlano chiaro: un’enorme colonna di fumo si è innalzata, per circa 6 chilometri, a seguito dell’eruzione del Vulcano Merapi. Il video è stato pubblicato dall’utente Xy5Z89, sul suo profilo Twitter. Come riporta Skytg24, l’Agenzia Geologica nazionale ha parlato di eruzioni della durata di circa sette minuti.

Le eruzioni, dovute all’improvviso risveglio del Vulcano, alle porte di Yogyakarta, sono state due. Le autorità locali, da quanto si apprende, hanno immediatamente ordinato a tutti i residenti di allontanarsi dal luogo dell’eruzione.

Indonesia:si risveglia il Vulcano Merapi – VIDEO

Come riporta Skytg24, il Vulcano in questione è uno dei più attivi in tutto il mondo. L’agenzia di vulcanologia, che sta studiando il caso, non ha modificato il grado di allerta relativo al Merapi. Al tempo stesso, l’agenzia ha mandato un messaggio a tutte le compagnie aeree.

Infatti, vista la pericolosità della colonna di fumo che si è andata a creare, , l’Agenzia di vulcanologia ha chiesto alle compagnie aeree di fare particolare attenzione.

L’ultima grande eruzione del Merapi, come riporta Skytg24, risaliva al 2010. In quell’occasione, morirono oltre 300 persone e 280 mila furono evacuate. Prima ancora, la grande eruzione del 1930 aveva causato la morte di circa 1.300 persone. Quella del 1994 costò la vita invece a 60 persone.

