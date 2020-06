Calciomercato Juventus, Ronaldo potrebbe andare al PSG come risultato di un colpo di mercato del Liverpool.

Calciomercato Juventus, Ronaldo pare essere verso la rottura totale con la squadra bianconera ed in particolare con il suo allenatore, come vi abbiamo riportato in questi giorni. Il numero 7 bianconero potrebbe dire addio alla squadra di Torino nel caso in cui la stagione finirà “soltanto” con lo scudetto. La Coppa Italia è stata persa da poco con il Napoli e la Champions League vede il Lione partire in vantaggio di 1 a 0 dopo la gara di febbraio. L’intera impalcatura scricchiola, e a farla crollare definitivamente potrebbe essere una squadra inglese, particolarmente il Liverpool di Klopp. La squadra rossa, infatti, potrebbe nei prossimi mesi fare un colpo di mercato che potrebbe per sempre cambiare la storia degli equilibri europei con una trattativa pazzesca.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, all-in sul calciatore della Premier League

Calciomercato Juventus, Ronaldo al PSG a causa di Klopp: lo scenario

A breve, a meno di sorprese senza eguali, il Liverpool poterà a casa la Premier League. Un trofeo che manca dalla bacheca dei Reds da decenni e che confermerebbe l’immenso lavoro fatto dalla squadra sotto la gestione di Jurgen Klopp. Con la vittoria della Premier League in tasca, il tecnico potrebbe chiedere un acquisto importantissimo: Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese farebbe fare il saldo di qualità al club inglese. E questo potrebbe portare il PSG degli sceicchi a telefonare a Torino, a casa Ronaldo, per comprendere se il numero 7 fosse interessato ad approdare in un campionato nuovissimo, riporta il Daily Star.

LEGGI ANCHE —> Jesolo, maxi rissa nella notte: diversi feriti, uno privo di sensi – VIDEO