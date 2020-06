Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Paratici ha deciso di puntare tutto sul calciatore della Premier League come rinforzo estivo

La Juventus, in questa stagione, ha accusato molto il fatto di avere poche alternative sulle fasce di difesa. Dopo una mezza bocciatura di Danilo, appena arrivato dopo lo scambio con il City, a destra è stato adattato Cuadrado. Oltre questi due, ci sono De Sciglio ed Alex Sandro, quest’ultimo uni sinistro di ruolo. Per questo motivo, uno dei primi acquisti alla riapertura del mercato sarà un terzino sinistro.

Il principale obiettivo, secondo quanto riferito da Tuttosport, porta il nome di Emerson Palmieri del Chelsea. Il direttore sportivo Paratici avrebbe deciso di puntare tutto sull’italo-brasiliano accelerando nella corsa al suo acquisto. Un modo per battere anche la concorrenza dell’Inter. La valutazione del calciatore è di circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Spalletti per il dopo Sarri

Notizia abbastanza clamorosa arriva dai colleghi di Top Calcio, secondo i quali, qualora Sarri venisse esonerato a fine stagione, si potrebbe puntare tutto su Spalletti. Il tecnico ex Inter, che a metà stagione è stato vicinissimo al Milan, è ritenuto il giusto profilo per il futuro essendo “una via di mezzo tra Allegri e Sarri”. Al momento, però, è ancora prematuro parlarne perché ci sono ancora diversi obiettivi da raggiungere. Il discorso è quindi rimandato al termine della stagione. Comunque, nel mirino del direttore sportivo Paratici ci sono anche altri tecnici: da Guardiola al ritorno di Allegri, passando per Pochettino.

