Belen Rodriguez ha postato delle immagini sul proprio profilo che stanno facendo impazzire i followers. La famosissima modella e conduttrice televisiva argentina, infatti, ha da meno di un’ora pubblicato delle storie sull’account Instagram ufficiale. Come si vede dalle immagini, la modella è in una località balneare, vicino al mare, per stare un po’ con i propri affetti. Dopo averla vista piangere per delle situazioni poco piacevoli, è belli rivederla felice e spensierata in un pomeriggio estivo domenicale. Una sorta di momento intimo, in cui riflettere e cercare di ripartire, di rilassarsi, di ritornare in sé. Non si sa bene quale sia la zona scelta dalla modella, ma il paesaggio è molto suggestivo e bene si accompagna alla sua fantastica bellezza.

Belen Rodriguez esplosiva, prima il décolleté e poi i tacchi – FOTO

La donna nata in Argentina è senza dubbio una delle più belle ragazze che ci sono in Italia. Il suo successo è merito soprattutto della sua bellezza senza confronti, che la vede sempre tra le più apprezzate dal popolo maschile. Pochi minuti fa la donna ha pubblicato delle storie in cui si inquadra, rivelando ancora una volta tutta la sua bellezza. Prima mostra il vestitino ed il suo volto, con le forme che risaltano ovviamente in primo piano. Poi uno zoom sulle game ed i tacchi bianchi, che richiamano i pois del vestito.

