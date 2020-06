Agrigento, migranti umiliati: il poliziotto che li aveva costretti a schiaffeggiarsi ed era stato documentato, sollevato dall’incarico

Caos ad Agrigento, migranti umiliati: il caso del poliziotto che li ha costretti a schiaffeggarsi per dare loro una lezione ha subito una svolta. Oggi infatti l’agente è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. E mercoledì è in programma l’incidente probatorio con l’audizione dei migranti protagonisti e testimoni della scena.

Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, intanto ha accolto la richiesta del pm Cecilia Baravelli. E il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha comunicato di aver trasmesso gli atti alla magistratura. Allo stesso tempo ha anche avviato un procedimento disciplinare a carico dell’ispettore. Intanto quest’ultimo non potrà più prestare servizio nel centro in cui si sono svolti i fatti.

Tutto è successo due giorni fa, venerdì 19 giugno, nel centro di accoglienza di Favara, aperto il mese scorso per i migranti arrivati durante l’emergenza. Il poliziotto, senza accorgersi di essere ripreso da un cellulare, avrebbe schiaffeggiato uno dei migranti tunisini presenti nel centro. Poi lo avrebbe invitato a fare lo stesso con un altro ospite. “Qui sei ospite e devi rispettare la legge, ok? Tu dai uno schiaffo a lui”, si sente nel vide. Una specie di punizione per due ragazzi che poco ptrima avevano tentato la fuga.

Migranti schiaffeggiati nell’agrigentino, è scattata l’inchiesta della Procura

La scena è stata ripresa da un telefonino e, dopo che le immagini hanno fatto il giro del web, è scattata l’inchiesta. Il poliziotto risulterebbe iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. L’ispettore, dopo un primo schiaffo tra i due migranti (uno era minorenne) non è sembrato accontentarsi. Ancora tutto da dimostrare il fatto che uno dei due migranti sia stato colpito dal poliziotto con due schiaffi.

Così ha spiegato il fatto a Repubblica Tv la sociologa Giorgia Butera (presidente di Mete Onlus) che ha denunciato l’accaduto alla questura. “I ragazzi all’inzio pensano si tratti di un gioco, non capiscono la lingua, ma poi il gioco si è fatto più serio. Sicuramente è possibile rmproverare ma la discriminazione razziale non è accettabile. Quest’uomo non avrebbe agito allo stesso modo con ragazzi differenti, per me voleva dare una lezione e far vedere chi è il più forte”.

E intanto sempre oggi il console tunisino in Italia, Jalel Ben Belgacem, e l’addetto sociale Jaballah El BKhairi, si sono mossi. Hanno fatto visita alla Questura di Agrigento per acquisire informazioni sulla vicenda. Il legale, italiano, che li ha accompagnati ha spiegato che l’intento era quello di informarsi in prima persona sui fatti anche per capire se è il caso di entrare ditrettamente nel procedimento.