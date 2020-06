USA, guardia di un motel uccide afroamericano a Tulsa: la situazione. Nella città dell’Oklahoma oggi arriverà Donald Trump per un comizio

Alla vigilia della controversa manifestazione della campagna di rielezione del presidente Donald Trump a Tulsa, in Oklahoma, è emerso un nuovo tremendo fatto di cronaca che riguarda l’uccisione di uomo afroamericano.

Il Washington Post ha ottenuto un video che mostra una guardia di sicurezza bianca che spara in testa ad un uomo nero nel parcheggio di un motel. Christopher Straight, operatore privato della security, ha ucciso Carlos Carson, che era ospite del motel, dopo una disputa su un’auto vandalizzata.

L’incidente è avvenuto il 6 giugno, ma i media hanno riportato la notizia solamente nella giornata di ieri.

Il dipartimento di polizia di Tulsa ha arrestato Straight e lo ha accusato di omicidio colposo di primo grado. Carson, che aveva problemi di salute mentale, era un padre di tre figli e stava lavorando per rimettersi in piedi dopo essere stato in prigione, ha riferito il The Post.

Il video, dalle telecamere del parcheggio del motel, mostra Straight, in piedi accanto a un camioncino, che accieca con uno spray al peperoncino la vittima. Ne segue uno scontro nella cabina di un pick-up prima che Carson crolli a terra.

“Non puoi combattere e rivendicare l’autodifesa“, ha detto il tenente Brandon Watkins, del Dipartimento di Polizia di Tulsa, in un’intervista al The Post.

L’uccisione di un altro afroamericano negli Usa arriva alla vigilia della manifestazione di Trump a Tulsa, in Oklahoma, organizzata per quest’oggi. Sarà il primo comizio post pandemia e potrebbe portare ad ulteriori scontri in piazza. La situazione resta esplosiva.

