Ancora una volta Donald Trump fa parlare di sè, licenziando il procuratore che indaga sui soi avvocati. Arriva subito la risposta del procuratore al tycoon.

Non c’è un giorno in cui Donald Trump, controverso presidente statunitense, non fa parlare di sè. Infatti il tycoon è tornato sulle prime pagine mondiali proprio con il suo ultimo licenziamento. Infatti il 45esimo presidente americano ha silurato il procuratore che indaga sui suoi avvocati. Dopo il licenziamento “Made in Trump“, il ministro della giustizia William Barr ha annunciatoa nche la sostituzione del procuratore.

Infatti Barr ha sostituito l’attorney di Manhattan, Geoffrey Berman. La colpa di Berman sarebbe quella di aver incriminato l’ex avvocato personale del presidente, Michael Cohen. Inoltre allo stesso tempo, Cohen sta indagando anche sull’attuale avvocato personale del tycoon, Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York.

Inoltre Barr ha annunciato anche che è pronto il sostituto di Berman, che con molte probabilità sarà Jay Clayton, attuale presidente della Securities and Exchange Commission (Sec). La risposta di Berman però non si è fatta attendere, con il procuratore che ha già annunciato: “Non mi dimetterò“.

Usa, non solo Trump contro il procuratore: il virus continua a circolare

Dopo la girandola quotidiana di licenziamenti, Donald Trump è tornato a parlare di Coronavirus. Infatti il presidente Americano ha annunciato ha annunciato un piccolo fogocolaio nella contea di Tulsa, in Oklahoma. Nell’ultima settimana nella piccola contea dell’Oklahoma si sono verificati una media di oltre 200 nuovi casi di coronavirus al giorno. Una crescita esponenziale, del 110%. In città, infine, attualmente i contagi sono 1.825.

Ma gli Stati Uniti restano vigili anche sulla situazione in ben 10 stati. Infatti in questi stati potrebbe esserci il nuovo epicentro dell’epidemia. Secondo i bollettini a stelle e strisce sarebbero sotto stretta osservazione: California, Arizona e Florida, che hanno fatto registrare record di contagi nelle ultime 24 ore. Ma non solo, infatti continuano ad aumentare i dati anche in: Alabama, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon e South Carolina.

Vedremo se nei prossimi giorni la curva del contagio scenderà. Intanto l’esperto virologo, Anthony Fauci, ha annunciato che non ci saranno nuove chiusure nonostante il record negativo di Florida, California ed Arizona.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !