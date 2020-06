Vendetta tra ex a Taranto, incendiata un auto per una foto su Facebook

E’ stato arrestato a Taranto un uomo di 38 anni. Il motivo per cui la Squadra Mobile ha portato con sé è per aver dato fuoco ad un auto. L’uomo aveva già subito qualche denuncia da parte dell’ex compagna per stalking. A ciò si aggiungono i messaggi intimidatori recapitati via chat alle figlie minorenni.

Questa volta l’ha fatta ancora più grossa: la donna ha pubblicato una foto su Facebook con un amico. Purtroppo il malcapitato si è visto incendiare l’auto sotto casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Mafia, Trapani: arrestati due fedelissimi del boss Messina Denaro

Taranto, auto incendiata: arrestato un uomo

I sistemi di video sorveglianza presenti nella zona sono stati schiaccianti. L’uomo è stato ripreso mentre versava del liquido infiammabile sull’auto e subito dopo avergli dato fuoco. Erano settimane che l’uomo minacciava la donna, la famiglia a tal punto da incutere così tanto timore nelle persone interessate da non permettergli di scendere di casa.