Spotter, la nuova app per guadagnare con il parcheggio: come funziona. Con il “social parking” si possono accumulare buoni da utilizzare su Amazon

Il parcheggio è uno dei principali problemi per chi vive nelle grandi metropoli. Trovare un posto per lasciare la propria auto spesso richiede tanto tempo e un’infinita pazienza. In più bisogna aggiungere anche il costo per usufruire della piazzola per diverse ore. Ora però, grazie all’utilizzo della tecnologia il problema potrebbe essere risolto. E’ attiva infatti da qualche mese l’applicazione Spotter, utile per trovare posto e addirittura per guadagnare grazie al “social parking”.

Il risale al dicembre 2019 ed è frutto del lavoro di quattro giovani imprenditori di Milano, quasi sorpresi della riuscita del loro progetto. Una semplice app da scaricare sul proprio smartphone che può semplificarci la vita e perchè no, aiutare le nostre tasche. al momento è stata scaricata da 15mila persone, 3mila solo nella prima metà di giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp down, problemi con l’ultimo accesso: come risolvere

Spotter, la nuova app per guadagnare con il parcheggio: come funziona

Ma come funziona Spotter?

Il principio alla base è quello del “social parking”. Ogni utente che va via dal parcheggio e lascia un posto libero, può segnalare sull’app la posizione della piazzola disponibile. Questo gli consentirà di ricevere degli S-Point, utilizzabili per prenotare uno spazio di sosta per la sua macchina in futuro. Il pagamento in crediti virtuali arriverà anche se nessuno occuperà il parcheggio lasciato libero. Viene rimborsato semplicemente per la segnalazione, anche se nessuno la sfrutta.

Lo scopo è quello di migliorare la vivibilità degli automobilisti ottimizzando il loro tempo. In più è possibile anche convertire gli S-Point in buoni da spendere su Amazon. Una forma carina di ricavare anche economicamente un vantaggio dall’opera socialmente utile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Iphone 12, Apple conferma la funzione più attesa: i dettagli