Siria bomba ferisce civili ed uccide diversi combattenti che hanno giurato fedeltà ad Assad. Ennesimo episodio sanguinoso di un conflitto vecchio.

Non è mai sicuro il Medio Oriente. In particolar modo la Siria, ormai in piena guerra civile e non solo da troppi anni. Tutti abbiamo visto gli enormi danni che da oltre un lustro caratterizzano le strutture delle città e dei paesi della regione, zona di guerra e di violenza. E nei giorni scorsi, riporta ANSA, c’è stato l’ennesimo esempio di violenza e di morte da parte degli schieramenti che stanno lottando per il controllo della città. In particolare ci sono stati diverse persone ferite ed alcuni morti. Una situazione complessa, che certamente non farà altro che aumentare le tensioni tra le forze in gioco e tra le persone che abitano quelle zone. La pace è ancora lontana, e si allontana attentato dopo attentato, esplosione dopo esplosione, tomba dopo tomba.

Siria, bomba ferisce 19 civili: 9 combattenti di Assad morti

Non è ancora stato rivendicato l’attentato che è stato messo a segno l’altro giorno. Una bomba ha colpito la strada, creando caos e ferendo tante persone. Il bersaglio principale, dei militari di Assad, sono stati uccisi in 9. Ovviamente però l’esplosione ha anche ferito tanti passanti, che erano lì per puro caso. Secondo le ultime stime sarebbero ben 19 le altre persone coinvolte nell’esplosione, ferite. L’attacco non è ancora stato rivendicato da nessuna fazione o forza politica.

