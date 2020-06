Il Regno Unito pronto a fare il tampone ai passeggeri in aeroporto, così che i negativi possano evitare il periodo di quarantena obbligatoria. A breve la sperimentazione

Il Regno Unito si organizza per la ripresa dei voli in tutta Europa e per tornare ad accogliere sul proprio territorio le persone provenienti dall’estero. Secondo la ‘Bbc‘ il nuovo progetto pilota del governo britannico sarebbe quello di effettuare i tamponi direttamente negli aeroporti, per testare i passeggeri sbarcati in Gran Bretagna. In questo modo chi risultasse negativo eviterebbe i 14 giorni di quarantena obbligatoria imposta dallo Stato. La sperimentazione potrebbe partire tra un paio di settimane e prevede che vengano testate circa 500 persone al giorno per cominciare. Il tampone, però, sarà volontario e a pagamento: chi vorrà effettuarlo dovrà prima prenotarlo online in anticipo ad un costo di 140 sterline.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Regno Unito: obbligatori 14 giorni di quarantena per chi arriva dall’estero

Coronavirus, il Regno Unito farà il tampone in aeroporto a chi arriva dall’estero: al via il progetto

Stando alla proposta pubblicata sulla ‘Bbc’, una volta superati i controlli all’immigrazione i passeggeri dovrebbero recarsi in un ambulatorio interno dell’aeroporto per essere sottoposti al tampone. Dopodiché le persone testate dovrebbero rimanere in autoisolamento nel proprio luogo di soggiorno, in attesa del risultato del test, che in caso di negatività può arrivare ance dopo 5 ore, in generale massimo dopo 24. In questo modo chi non risulterà positivo al Coronavirus potrebbe liberamente andare in giro, senza l’obbligo dei 14 giorni di quarantena.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, tamponi fai da te: in Uk risultati dopo 20 minuti

Il Regno Unito adotterà la piattaforma Apple-Google per l’app di tracciamento contro il coronavirus https://t.co/GpPmJMBwFJ — La Stampa (@LaStampa) June 18, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24