Altro colpo alla Mafia della Polizia di Trapani. Gli agenti, con un blitz all’alba, hanno preso in arresto due fedelissimi del boss latitante Messina Denaro.

Continuano le operazioni della Polizia nei confronti della Mafia, stavolta con un colpo a Trapani. Infatti alle prime ore del mattino, le forze dell’ordine nel trapanese hanno preso in arresto due fiancheggiatori del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Il boss è noto per essere latitante da oltre 30 anni, e che con molte probabilità è a capo degli affari mafiosi. Diverse le perquisizioni messe in atto dalle forze dell’ordine, tra cui anche una all’abitazione dei familiari di Messina Denaro, a Castelvetrano, dove abita la madre.

A condurre la delicata operazione ci ha pensato la Squadra Mobile di Trapani, con a capo il vicequestore aggiunto Fabrizio Mustaro, aiutato dagli uomini della Questura, i Commissariati della provincia ed i Reparti Prevenzione Crimine di Palermo e di Reggio Calabria, accompagnati da unità cinofile e Reparto Volo di Palermo. Per compiere l’operazione ci sono voluti ben 90 uomini delle forze dell’ordine.

Mafia, a Trapani arrestati due collaboratori di Messina Denaro: i dettagli dell’operazione

Così dopo il blitz della Squadra mobile, la Polizia diretta da Fabrizio Mustaro è riuscita ad arrestare l’ennesimo “Postino dei pizzini“. Si tratta, infatti del 46enne Giuseppe Calcagno fedelissimo dell’anziano capomafia di Mazara Vito Gondola, arrestato circa 5 anni fa. Il secondo arrestato è anche lui un fedelissimo di Vito Gondola ed il suo nome è Marco Manzo.

A coordinare l’inchiesta prima degli arresti ci ha pensato il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Paolo Guido. Durante quest’operazione il boss è indagato per il reato di estorsione. Secondo l’inchiesta il bigliettinoa vrebbe raggiunto addirittura Messina Denaro, l’esponente in vita più famoso della Mafia.

Secondo gli agenti, Messina Denaro imponeva regole rigide per i bigliettini. Infatti per il boss i pizzini vanno distrutti subito dopo la lettura, e le risposte devono essere recapitate entro 15 giorni. Proprio a causa della regola del boss, gli agenti non sono riusciti a scoprirne il contenuto. Solamente dopo l’interrogatorio, quindi, potrebbero uscire alcune novità sul contenuto dei bigliettini.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Italiana, CLICCA QUI !