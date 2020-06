Leno, che botta in Premier League: ossigeno e barella per il portiere tedesco dell’Arsenal. Il giocatore si è poi scagliato verbalmente contro l’avversario che lo aveva infortunato.

Brutta botta per Bernd Leno durante Brighton-Arsenal, match di Premier League andata in scena quest’oggi quasi tre mesi dopo il lungo stop causa coronavirus. Il portiere tedesco, infatti, è stato costretto a uscire in barella al 40esimo del primo tempo dopo un impatto con l’avversario Neal Maupay.

L’estremo difensore dei Gunners , dato lo scontro non indifferente, ha avuto bisogno in un primo momento anche dell’ossigeno. E’ seguita poi l’uscita in barella, anche se nel frattempo il calciatore si è fortunatamente ripreso come si è visto dalle immagini. Forse anche fin troppo, considerando che si è poi verbalmente scagliato contro l’avversario che lo ha messo k.o.

E le immagini, piuttosto singolari, hanno presto fatto il giro del web. L’ex Bayer Leverkusen, infatti, non le ha mandate a dire all’avversario nel momento in cui è uscito accompagnato dai sanitari. Non si è trattato di un infortunio grave, ma la collisione ha colpito sotto il costato di Leno e gli ha fatto mancare il respiro per qualche secondo.

Furioso con l’avversario per un gesto considerato violento e gratuito, il teutonico è stato poi sostituito dal collega argentino Emiliano Martinez. Ed è andata di male in peggio per l’Arsenal, considerando che il tabellino finale conta 2-1 per i padroni di casa. La formazione di Mikel Arteta resta così ancorata al 9° posto a quota 40, a -4 dall’Europa League e -8 dalla Champions.