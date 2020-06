Incidente Zanardi, indagato il camionista: test per alcol e droga. L’uomo che era alla guida si è scontrato con l’handbike del campione paralimpico nel pomeriggio di ieri

Il terribile incidente che ha coinvolto Alex Zanardi ha sconvolto il mondo intero. Il campione paralimpico si è scontrato con la sua handbike contro un camion mentre partecipava alla Staffetta Tricolore sulle strade toscane. Nelle ultime ore l’autista del mezzo pesante è stato iscritto al registro degli indagati per lesioni gravissime. “Un atto dovuto“, come sottolineato dal procuratore di Siena, Salvatore Vitello, per scongiurare qualsiasi problema legato all’abuso di alcol o droga. La dinamica dell’incidente avvenuto lungo la statale che da Pienza porta a Montalcino è ancora al vaglio degli inquirenti. Quello che è sicuro è che i test ai quali il camionista è stato sottoposto sono risultati tutti negativi, scongiurando qualsiasi illecito alla guida.

I carabinieri dopo aver sequestrato i mezzi coinvolti nello scontro, hanno acquisito anche un video privato che potrebbe aiutare a capire cosa sia realmente successo in quella maledetta discesa.

L’autotrasportatore era in servizio con il tir del padre. Il 44enne ha raccontato alle forze dell’ordine la sua versione dei fatti che al momento resta segregata. La compagnia dei carabinieri di Montepulciano sta proseguendo nelle ricerche coordinata dalla procura senese.

Nel frattempo Zanardi resta in coma farmacologico all’ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime, con un fracasso facciale (rottura di tutte le ossa del volto) e un forte trauma cranico che fa temere danni permanenti al cervello, al momento difficili da accertare. Un nuovo bollettino medico è atteso nelle prossime ore.

