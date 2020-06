Secondo i medici le condizioni generali da atleta di Alex Zanardi lasciano ben sperare per il suo recupero

Oggi pomeriggio il professor Scolletta ha parlato delle condizioni di Alex Zanardi dopo l’incidente in cui è stato coinvolto. Secondo il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell’ospedale di Siena le condizioni del campione paraolimpico sono stabili. Ciò che preoccupa di più è il fatto che restano gravi da un punto di vista neurologico. Zanardi in questo momento è sempre ventilato meccanicamente ma il quadro clinico generale può essere considerato buono. Secondo i medici che stanno seguendo l’ex campione di Formula 1 di positivo c’è che “Zanardi è un grande atleta, in generale quindi le sue condizioni fisiche sono ottimali. Per lo staff che lo ha in cura quindi questo è “il motivo per cui sta rispondendo bene alle terapie“.

LEGGI ANCHE -> Alex Zanardi morto, la fake news su Wikipedia: si tratta di una bufala

Le indagini sull’incidente di Alex Zanardi

Dopo il terribile incidente Zanardi è arrivato in ospedale con un trauma cranico facciale importante, ovvero come riferito dal neurochirurgo Oliveri “aveva tutte le ossa della faccia rotte“. La procura ha intanto avviato immediatamente le indagini sull’incidente che ha coinvolto il campione di handbike. Al momento il conducente del camion contro il quale Zanardi si è scontrato a Pienza (SI) è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime. I carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno anche acquisito un video amatoriale. Le indagini hanno come scopo principale quello di capire se l’organizzazione dell’evento Obiettivo tricolore a cui Zanardi partecipava si sia svolta nel rispetto della sicurezza degli atleti.

LEGGI ANCHE -> Incidente Zanardi, indagato il camionista: test per alcol e droga