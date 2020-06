Incendio ad Agrigento: muore un’anziana sola in casa. Per la donna non c’è stata nulla da fare: quando i Vigili del fuoco l’hanno trovata, il corpo era già carbonizzato. Ecco il motivo dell’incidente.

Tragedia ad Agrigento: un incendio ha ucciso un’anziana, sola, di 93 anni. L’incidente è avvenuto in via San Girolamo, proprio nel Centro storico della località siciliana. Per la signora, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato già carbonizzato dai Vigili del fuoco accorsi sul posto.

Incendio ad Agrigento: muore anziana di 93 anni

Malata e senza figli, in compagnia della donna c’era soltanto una badante che se ne prendeva cura dal giorno alla sera. Ma è stato proprio in assenza della sorvegliante che si è consumato il dramma. Probabilmente è stato il gas aperto a far divampare le fiamme che hanno poi inghiottito l’intero appartamento.

Potrebbe interessarti anche —–> Covid-19, ad Alessandria focolaio in Rsa: morti due ospiti

“La conoscevo da molto tempo, veniva qui al forno quando non era malata. Poi quando ha iniziato ad avere problemi, non è uscita più di casa. Da allora sono passati tanti anni. Era una brava signora, mi dispiace”, ha raccontato il fornaio del posto ai microfoni AgrigentoNotizie.