GB, attacco in un parco di Reading: il bilancio ancora provvisorio parla di almeno 3 morti, ancora in corso gli accertamenti della polizia

GB, attacco in un parco di Reading: in base alle prima frammentarie notizie tutto è successo attorno alle 19.30 locali (le 20.30 in Italia). Numerose persone sono state accoltellate nel parco Forbury Gardens. E secondo quanto riporta il ‘Daily Telegraph’, ci sarebbero almeno tre morti con altre due persone ricoverate in condizioni critiche in ospedale.

Quel parco è anche il luogo nel quale durante gli ultimi weekend si sono svolte le proteste del Black Lives Matter, in solidarietà con il movimento americano sceso in piazza dopo la morte di George Floyd. Ma allo stato attuale non ci sarebbero indicazioni di un legame tra il fatto di sangue e le manifestazioni.