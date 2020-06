Il Covid-19 adesso coinvolge soggetti più giovani e asintomatici: ad ammetterlo in queste ore è il noto professor Pierluigi Lopalco.

Continua a calare in Italia il numeri di vittime e di contagi per Covid-19, ma guai a sottovalutare la portata del virus e a ridurre la concentrazione. A sottovalutarlo, questa volta, è il capo della task force pugliese, Pierluigi Lopalco, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RadioNorba’: “Il virus non è assolutamente cambiato, è sempre lo stesso di qualche settimana fa. In questo preciso istante, però, coinvolge soggetti più giovani e asintomatici e proprio a questo fattore è legata la bassa contagiosità del Coronavirus. In estate dovrebbe circolare di menoma bisogna stare attenti ad evitare assembramenti e a non andare tutti negli stessi luoghi. Seconda ondata? Il nostro obiettivo è quello di limitare la diffusione del virus e, per farlo, stiamo costantemente aumentando il numero di tamponi“.

