Un focolaio di Covid-19 è esploso in una Rsa in provincia di Alessandria: nella struttura sono morti due anziani ospiti

Proseguono, purtroppo, i contagi da Covid-19 in diverse strutture residenziali e assistenziali in Italia. L’ultimo caso riguarda una Rsa di San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria. Nella residenza per anziani ‘Madonna del Pozzo‘ sono morti due ospiti, risultati in precedenza positivi al Coronavirus. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa.it‘, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri del comando provinciale e dei Nas di Alessandria, ci sarebbero altri 10 ospiti contagiati dal virus. Dalla casa di riposo sono stati già trasferiti alcuni anziani: 8 risiedono ora nella clinica Salus di Alessandria, 4 all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, a cui se ne de dovrebbero aggiungere un altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ascoli Piceno, arrestato infermiere per omicidi nelle Rsa

Covid-19, focolaio di infezione in rsa in provincia di Alessandria: la situazione

Il caso della rsa di San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria, era già balzato alle cronache nazionali dalla giornata di ieri. Oltre agli ospiti contagiati, ci sono anche due operatori socio-sanitari della residenza ‘Madonna del Pozzo’ risultati positivi al Covid-19, ma nel frattempo due anziani ricoverati in condizioni gravi sono morti. Preoccupato il sindaco del piccolo comune piemontese Enrico Beccaria, che ha detto ai suoi abitanti di “non abbassare la guardia e di continuare a rispettare tutte le misure di sicurezza“. In totale nella residenza assistenziale, appartenente alla diocesi, c’erano sono 60 ospiti, alcuni dei quali già trasferiti in altre strutture, la maggior parte non presentano sintomi.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, pericolo focolaio a Firenze: isolata struttura di psichiatria

Coronavirus Piemonte, Rsa San Salvatore Monferrato: procura al lavoro https://t.co/iVorE1fPpt — Sky tg24 (@SkyTG24) June 20, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24