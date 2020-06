Coronavirus, allarme per il Sud Italia e le scuole: a lanciarlo è il dottor Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Se il coronavirus dovesse far breccia ed entrare in maniera significativa al Sud, si rischia il disastro. A riferirlo è Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, intervistato da La Repubblica.

Coronavirus, Sud e scuole: l’avviso di Guerra

Così come Atalanta-Valencia fu un enorme focolaio lo scorso 19 febbraio, ora Napoli-Juventus, o meglio i suoi festeggiamenti all’ombra del Vesuvio, potrebbero essere un pericolo: “Tifavo Napoli in quella partita – riferisce l’esperto – ma il Sud, che è stato bravissimo a impedire l’ingresso massiccio del virus, ora rischia grosso”.

Mentre infatti il Nord è quasi saturo, la zona meridionale resta invece terra di conquista per il Covid-19: “A Bergamo abbiamo il 57 per cento di sieropositivi. Al Sud sono quasi tutti suscettibili. Lì l’epidemia è pronta a scoppiare. E una volta entrato, questo virus non te lo togli più”.

Guai ad abbassare la guardia e attenzione soprattutto alla seconda ondata in arrivo: “Dobbiamo mantenere mascherine e distanze. La Spagnola ha ucciso di più nella seconda ondata. È importante non superare una soglia limite, oltre la quale diventa difficile tenere l’epidemia sotto controllo”, riferisce Guerra.

Ma attenzione a un’altra variabile impazzita, una vera e propria bomba come la definisce Guerra: la scuola. “Dobbiamo stare attenti. Il tema è di importanza vitale, ma i dati sono contraddittori. E un contagio lì rischia di diventare una bomba”, conclude il medico.

