Cigno morto di crepacuore: arriva una terribile storia dall’Inghilterra. Dei vandali hanno fatto soffrire così tanto una mamma che il suo cuore non ha retto.

Morto di crepacuore. E’ stato questo il fatale destino di una mamma cigno, la quale non ha resistito all’enorme dolore inflittogli da alcuni vandali che hanno incrociato il cammino suo e della sua famiglia. La storia, tristissima, è riportata dal Mirror.

Cigno morto di crepacuore in Inghilterra: la storia

E’ successo a Bolton, nel Grater Manchester. Il cuore dell’animale non ha retto dopo che le sue uova e il suo nido sono state fracassati con lancio di pietro e mattoni da alcuni delinquenti di passaggio. Nemmeno il compagno è stato trovato, forse sempre brutalizzato dal branco.

Si tratta di un gruppo di adolescenti che sono stati visti compiere l’atto ignobile presso il Canale di Manchester a Kearsley nella giornata odierna. Non era un semplice lancio caduto accidentalmente sui cuccioli in arrivo, ma un atto intenzionale come assicurato da diversi testimoni.

La mamma cigno è stata ritrovata poco dopo, senza vita, non troppo lontano dal luogo della tragedia. Insorgono gli attivisti della fauna selvatica. Secondo quanto denunciato, queste, infatti, non sono le unica vuote sparite di questi periodi. E’ caccia ai responsabili e pronte nuove misure di sicurezza per il posto.