Nella giornata di ieri, Alex Zanardi è stato coinvolto in un bruttissimo incidente. Wikipedia lo ha dato per morto, ma si tratta di una fake news

Un errore brutto e di cattivo gusto da parte di Wikipedia, l’enciclopedia online più famosa al Mondo. Pochi minuti fa, accedendo alla pagina dedicata al campione paralimpico Alex Zanardi, l’atleta veniva dato per morto. Si tratta ovviamente di una bufala, smentita più volte nel corso della giornata.

Lo “scherzo” deriva dal fatto che Wikipedia, pur essendo utilizzata da milioni di persone, è una fonte libera, modificabile da chiunque. Senza previo controllo da parte degli sviluppatori del sito, si può incorrere anche a gaffe di questo tipo. Le condizioni del campione italiano rimangono comunque parecchio critiche, ma al momento sono stabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente Zanardi, indagato il camionista: test per alcol e droga

Alex Zanardi morto, l’annuncio su Wikipedia: era già successo ad altre persone

La fake news che dava Alex Zanardi per morto, purtroppo, non è un caso isolato. Essendo Wikipedia un’enciclopedia libera, molto spesso alcuni utenti si dilettano in scherzi evidentemente di cattivo gusto, sfruttando momenti ed episodi delicati. Solo poche settimane fa, la stessa sorte capitò all’attore western Clint Eastwood. Accedendo alla sua pagina web, risultava – oltre al luogo e data di nascita – anche la sua morte, con tanto di motivazioni.

Anche in quel caso, si trattava di una bufala smentita pochi minuti dopo. Sul web, però, gaffe di questo tipo non passano mai in sordina, con gli utenti sempre pronti a segnalare episodi del genere. La morte di Alex Zanardi è solo l’ultimo dei “troll” di questo tipo. Come riportato dai medici con un bollettino aggiornato poco fa, il campione paralimpico si trova ora in coma farmacologico, ma dà ancora segnali positivi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Alex Zanardi in coma farmacologico: parla il chirurgo