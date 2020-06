Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. Il campione sarebbe in coma farmacologico, a parlare il chirurgo

Dopo l’incidente con la sua handbike, Alex Zanardi è stato portato d’urgenza all’ospedale di Siena. Il campione era in compagnia con altri specialisti di questo sport. Adesso al fianco di Zanardi all’ospedale ci sono la moglie Daniela ed il figlio Nicolò che stavano assistendo alla gara.

Nella giornata di ieri, l’ex pilota di Formula 1 è stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 146 della Val d’Orcia, per una staffetta dedicata alla ripartenza dell’Italia dopo il Coronavirus. Alla fine di una discesa, Alex con la sua handbike ha scontrato il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta. Le condizioni dell’atleta sono apparse subito gravi, con l’elisoccorso che l’ha portato direttamente al Policlinico Le Scotte.

Alex Zanardi, parla il chirurgo

Il neurochirurgo che ha operato Alex Zanardi, Giuseppe Olivieri, ha comunicato: “Impossibile fare previsioni. Come sarà la prognosi fra una settimana o 10 giorni non posso saperlo. Per ora mi attengo a ciò che so ed è impensabile fare valutazioni in base a questo quadro neurologico. Se le cose vanno bene, sarà risvegliato. L’intervento è andato come doveva andare, la situazione era già molto grave“.

