Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. Il campione sarebbe in terapia intensiva, ma le condizioni restano gravi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti che trapelano, Alex Zanardi sarebbe stabile in terapia intensiva, ma le sue condizioni sarebbero ancora gravi. Dopo l’incidente con la sua handbike, il campione è stato portato d’urgenza all’ospedale di Siena. Il campione era in compagnia con altri specialisti di questo sport. Adesso al fianco di Zanardi all’ospedale ci sono la moglie Daniela ed il figlio Nicolò che stavano assistendo alla gara.

Intorno alle 10, l’ospedale dovrebbe offrire novità sulle condizioni di salute dell’atleta paraolimpico. Nella giornata di ieri, l’ex pilota di Formula 1 è stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 146 della Val d’Orcia, per una staffetta dedicata alla ripartenza dell’Italia dopo il coronavirus. Alla fine di una discesa, Alex con la sua handbike ha scontrato il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta. Le condizioni dell’atleta sono apparse subito gravi, con l’elisoccorso che l’ha portato direttamente al Policlinico Le Scotte.

Alex Zanardi, il campione è in terapia intensiva in prognosi riservata

Così dopo l’intervento neurochirurgico, il campione di handbike è stato trasferito in terapia intensiva con prognosi riservata. Nel suo bollettino medico si legge “La direzione sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Le sue condizioni di salute sono gravissime“.

Anche il CT della sua squadra, , Mario Valentini, ha ricostruito l’incidente. Infatti l’allenatore ha spiegato che dopo la collisione il casco è volato via. Subito dopo, Valentini ha spiegato: “Ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ba girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato“.

Infine Mario Valentini ha spiegato che per l’arrivo dell’elisoccorso è passato un bel poco di tempo e ciò non ha fatto altro che peggiorare le condizioni di salute dell’atleta. Così per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Zanardi si attenderà il bollettino delle 10. Intanto continuano ad arrivare ulteriori messaggi di auguri per il campione, come quelli di Federica Pellegrini, del ministro Vincenzo Spadafora e del premier Giuseppe Conte.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

L.P.

