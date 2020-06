Alex Zanardi, parla il legale dell’autista coinvolto nell’incidente. Il difensore ricostruisce il sinistro stradale: ecco come è avvenuto l’impatto.

(via Getty Images)Dopo l’incidente stradale che ha visto coinvolto Alex Zanardi, anche lo stesso autista del camion è stato portato in ospedale per l’enorme choc. Lo riferisce Massimiliano Arcioni, legale della persona che guidava il mezzo pesante al momento dell’impatto.

Alex Zanardi, parla l’avvocato dell’autista

“Se l’è ritrovato davanti, quasi di fronte, all’uscita della curva. E meno male che è riuscito a sterzare e a buttarsi sull’estremità della corsia, così che lo scontro è stato laterale e non frontale. Nel secondo caso, oggi ci sarebbero state delle conseguenze ancor più gravi”, ha riferito l’avvocato come riporta Mediaset.

Zanardi ora lotta per la vita e per l’uomo è dura convivere con tale situazione: “Il mio assistito – riferisce l’avvocato – è molto provato per quanto accaduto. Trattandosi poi di una personaggio straordinario come Zanardi, ha incassato ancor di più il colpo. Psicologicamente si fa ancor più dura. Ed infatti è stato portato in ospedale in stato di choc”.

L’autotrasportatore ora è indagato. I test per alcol e droga hanno già dato riscontro negativo, ma le Forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto anche con l’aiuto di un video amatoriale sequestrato. “Ha rilasciato subito dichiarazioni spontanee al sostituto procuratore”, evidenzia il difensore. “La velocità in quel tratto era inoltre molto, molto contenuta”, conclude.

