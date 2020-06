Problemi per gli utenti, si teme un WhatsApp down

Un piccolo problema di Whatsapp sta mandando in tilt gli utenti. Su Twitter l’hashtag Whatsapp down è entrato in tendenza in pochissimi minuti. Purtroppo non è più possibile vedere l’ultimo accesso dei propri contatti. Ma non solo, oltre a questo neppure se un utente è online o sta scrivendo.

Io che mi informo su un’altra iniziativa disastrosa di Mark dopo quelle su Instagram #WhatsApp pic.twitter.com/2chniqCv0I — La Bella Addormentata nel divano🍎 (@freetonevertob1) June 19, 2020

I social sono impazzati di critiche: chi è in astinenza e chi si domanda il perché di quelli in astinenza. Come al solito il web si divide, ma intanto è l’ennesimo bug di Whatsapp in pochissimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Twitter, in arrivo anche i vocali: sarà come WhatsApp

WhatsApp down, come risolvere

Whatsapp è in down e gli utenti sono nel caos. Purtroppo per il momento non c’è granché da fare. E’ pensabile che lo staff sia a lavoro per risolvere questo piccolo problema che, in realtà, ha gettato nello sconforto milioni di persone in Italia.

Tutti disperati perché #Whatsapp ha rimosso l’ultimo acesso ma tu l’avevi tolto da anni insieme alle spunte blu pic.twitter.com/QLJWW9dG5v — Luce (@blueluxc) June 19, 2020

A giovare di questi scherzetti è sempre Telegram. L’app di messaggistica, infatti, riscontra sempre più iscritti intanto che WhatsApp fa le bizze.