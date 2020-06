Negli Usa continuano le proteste, ma soprattuto l’indagine su un uso anomalo dei voli militari. Sarebbero stati usati per controllare i manifestanti.

Non si fermano negli Usa, da oramai un mese, le proteste per i diritti civili di tutti gli americani. Infatti dopo le morti di George Floyd a Minneapolis e Rayshard Brooks ad Atlanta, le rivolte dei manifestanti si sono intensificate, anche a causa di un continuo abuso di potere delle forze dell’ordine americane.

Così nella giornata di ieri, dopo l’incarcerazione del poliziotto che uccise George Floyd, lo stato della Georgia ha deciso di condannare Garrett Rolfe, il poliziotto che ha ucciso brooks. Infatti sulla sua testa ci sono ben 11 capi d’accusa dopo il licenziamento da parte del corpo di polizia di Atlanta.

Mentre invece nel resto degli Stati Uniti, continua il caos su un presunto uso improprio dei voli militari. Infatti la Casa Bianca, per sorvegliare i manifestanti, avrebbe usato dei voli militari, scatendando maggiormente l’ira dei cittadini americani. Andiamo quindi a vedere i dettagli, sull’indagine partita negli Usa.

Usa, dopo le proteste parte l’indagine sui voli militari: così sorvegliavano i manifestanti

A far partire l’indagine sull’uso dei voli militari, ci ha pensato proprio l’Air Force statunitense, che ha deciso di controllare se ci sia stato un’uso improprio delle forze su Washington e Minneapolis.

Infatti l’ispetterore generale dell’Aviazione Americana ha avviato ufficialmente un’indagine. Dopo i controlli dell’ispettore dell’Aviazione Americana, si stabilirà se le due città americane avranno usato i due voli incriminati in maniera illegale. A riportare tale indiscrezione ci ha pensato il New York Times.

Mentre invece a condurre le indagini ci penserà Sami Said, dopo la segnalazione di alcuni capi del Congresso. Proprio i capi del Congresso avrebbero espresso tutta la loro preoccupazione con il capo del Pentagono, Mark Esper.

Gli aerei, in dotazione della Guardia nazionale, con molte probabilità sono stati usati per controllare i manifestanti violando così il diritto civile a manifestare. In merito la scorsa settimana, una lettera del sottosegretario alla difesa Joseph Kernan afferma che il tycoon, Donald Trump, non ha mai richiesto l’uso di questi voli per controllare i manifestanti.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !