Nuova censura di Twitter nei confronti del presidente americano Donald Trump. Ancora una volta, il social etichetta come “contenuto manipolato” un suo post.

Non si arresta la faida tra il social network Twitter ed il presidente americano Donald Trump. Infatti il social di Jack Dorsey è tornato a segnalare un post del tycoon etichettandolo come “contenuto manipolato. Infatti sul proprio attivissimo profilo, Trump aveva postato un versione “manipolata” di un video diventato virale nel 2019.

Nel video originale due bambini, uno afroamericano l’altro bianco, si rincorrono per abbracciarsi al ritorno a scuola. Mentre nel video postato da Trump il bambino bianco rincorre quello afroamericano, con la didascalia che recita “Bambino terrorizzato fugge da bambino razzista“. Ancora una votla, quindi Trump posta qualcosa di falso, con il social della Silicon Valley che subito deve correre ai ripari.

Lo scorso mese dopo una censura del genere da parte di Twitter, Il presidente Trump andò su tutte le furie, modificando la legge per togliere l’immunità legale a tutti i solcial.

Usa, non solo la faida tra Twitter e Trump: nuovi focolai di Covid in Florida e Texas

Intanto negli Usa tra le proteste per i diritti umani e la faida tra Twitter e Trump, il Coronavirus torna a far paura. Infatti durante le ultime giornate c’è stato un nuovo rimbalzo di casi in 20 dei 50 casi americani. Nuovi focolai pericolosi si registrano soprattutto in Florida ed in Texas.

Secondo i dati offerti dalla John’s Hopkins University, ad oggi sono ben 118mila le vittime del Covid-19, mentre i casi di contagio totali hanno superato i 2 milioni. A preoccupare però non solo Florida e Texas, ma anche Louisiana e Arizona.

Secondo i bollettini locali, la Florida ed il Texas sono i nuovi epicentri della pandemia. Nelle ultime ore, proprio lo stato texano ha fatto registrare un nuovo record per i contagi giornalieri, arrivando a quota 3.501. Mentre la Florida, nell’ultima giornata ha fatto registrare 3.207 nuovi casi.

Cresce quindi la preoccupazione nel paese a stelle e strisce che rischia di non vedere ancora la luce in fondo al tunnel. Così la prima a correre ai ripari è stata la California, che ha imposto l’obbligo di mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici.

