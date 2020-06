Torino, la banda del lockdown: indagate 10 persone per furto. Avrebbero commesso circa 33 rapine durante il periodo di blocco nel nostro Paese

Il periodo del lockdown sembra ormai lontano alle spalle anche se in realtà sono passate poche settimane. Tutti chiusi in casa per rispettare le norme di sicurezza sanitaria ed evitare i numerosi contagi di Covid-19. C’è però chi durante quel lasso di tempo ha approfittato della tranquillità in giro per mettere a segno diversi furti. Una banda di 10 persone è stata sgominata nel torinese proprio in queste ore, dopo aver messo a segno 33 furti in appartamento in pochi mesi. I carabinieri di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della procura, nei confronti dei componenti di quella che potremmo ribattezzare come “la banda del lockdown”.

Torino, la banda del lockdown: indagate 10 persone per furto

L’accusa nei confronti di 10 persone è di concorso in furto aggravato e ricettazione. Di questi, otto sono finiti direttamente in carcere (c’è anche un minorenne), mentre due membri sono destinatari del divieto di dimora.

Il gruppo criminale era organizzato per ruoli. La maggior parte di loro realizzava le rapine in tutto il territorio della provincia di Torino, mentre due erano impegnati nell’attività di ricettazione, piazzando la merce nel mercato nero per rivenderla.

La banda era in grado di compiere fino a quattro colpi in una sola notte e la zona preferita era l’area industriale alla periferia del capoluogo piemontese.

Dei 33 furti certificati dai carabinieri, 20 hanno riguardato furgoni o mezzi privati, 9 sono ai danni di uffici e sedi aziendali, mentre 4 ai danni di attività ristorative e associazioni (bar e stazioni di servizio).

