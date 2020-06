Scimmia alcolista ha cambiato per sempre la vita di ben 250 persone alla ricerca di altro liquore da trangugiare.

Il fatto è accaduto in India, precisamente a Mirzapur, Uttar Pradesh. La scimmia in questione è un esemplare cresciuto per anni da uno stimato oculista della zona, che amava i vini pregiati ed i liquori. Non a caso ha chiamato il suo piccolo mammifero “Kalua“, come un noto liquore a base di caffé venduto in tutto il pianeta. E, riportano i media indiani, che sempre lui avesse ormai abituato il primate ad una dieta fatta principalmente di liquidi. Alcolici, precisamente. Pochi giorni fa il dottore è morto e da allora la scimmia avrebbe continuato a girovagare per il villaggio e non solo alla ricerca di alcolici da consumare per continuare con la sua dipendenza. Una storia davvero buffa, se non fosse per gli enormi danni che la scimmia ha causato.

Scimmia alcolista ferisce 250 persone e uccide in cerca di liquore

Oltre ovviamente a spaventare gli abitanti e a distruggere oggetti in alcune abitazioni, la scimmia alcolista ha cambiato per sempre la vita di tante persone. Infuriata, con gli artigli e le zanne forti, ha assaltato e ferito ben 250 persone, colpendole con forza alla testa. Occhi lacerati, guance perforate. Una persona è addirittura morta dopo le ferite che il primate ha inferto. Alla fine sono intervenute le autorità locali, che hanno immobilizzato la scimmia. ora il mammifero passerà il resto della sua vita in una cella, quello dello zoo della città vicina.

