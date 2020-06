Nord-Italia, cala l’aspettativa di vita dopo questo infausto 2020 e l’epidemia da coronavirus. Lo riferisce l’Istat in un rapporto ufficiale. Mentre è confermata la media tra Centro e Sud, cala invece per la zona settentrionale del Paese.

Cala la speranza di vita del Nord Italia, e di questi tempi il motivo è anche facilmente riconducibile: il Covid-19. Secondo quanto infatti riferisce l’Istat in un nuovo rapporto relativo alla mortalità, in questo 2020 stiamo assistendo a un ridimensionamento marcato soprattutto nelle province settentrionali.

Nord-Italia, cala l’aspettativa di vita causa coronavirus

Nella zona nordica, quella principalmente colpita dalla pandemia, ma anche lungo la striscia appenninica, si passa da una speranza di vita 84 anni ad 82 come si legge dal testo. Situazione ancor più intensa nelle province di Bergamo e Cremona dilaniate dal coronavirus, dove la speranza si riduce di oltre 5 anni addirittura.

Mentre gli scenari tra Centro e Sud sembrerebbero stabili, con alcune località che registrano anche un miglioramento stile la Sicilia, si registra una sensibile discesa al Nord. Nel rapporto si cita anche la “perdita di futuro” e il “patrimonio demografico”.

Ecco quanto si apprende in merito al concetto di perdite-vite: “Queste si dovrebbero registrare nelle province di Milano, Bergamo e Brescia; in particolare, la popolazione residente nella provincia di Milano perderebbe, per effetto di Covid-19 e secondo le risultanze dello scenario considerato, più di 5 milioni di anni-vita del proprio patrimonio demografico”.

