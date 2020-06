Il mondo del cinema in lutto: è morto l’attore Ian Holm, celebre interprete del personaggio di Bilbo Beggins nel Signore degli anelli

Il mondo del cinema piange la scomparsa dell’attore britannico Ian Holm, morto a Londra a 88 anni. Il suo volto è stato reso popolarissimo e immortale dall’interpretazione del personaggio di Bilbo Beggins nella prima trilogia de ‘Il Signore degli anelli‘. Nei panni di Bilbo è apparso anche nella seconda saga tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien “Lo Hobbit“. Holm era malato di Parkinson e all’inizio di giugno aveva dovuto rinunciare ad un incontro virtuale legata al film.

Era nato a Londra nel 1931 e nella sua lunghissima carriera aveva recitato in pellicole di successo come ad esempio Enrico V del 1989, La pazzia di Re Giorgio del 1994, Il quinto elemento del 1995. Fu candidato al Premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1981 per la recitazione nel film Momenti di gloria. Nel 1998 la Regina Elisabetta gli ha conferito il titolo di ‘Baronetto’ per meriti artistici.

Holm fin dall’infanzia ha avuto la passione per la recitazione ed il teatro così si iscrive alla London’s Royal Academy of Dramatic Art, dove si diploma nel 1954. Nello stesso anno debutta in scena con la Royal Shakespeare Company, successivamente calcherà i palcoscenici più importanti del Regno Unito e degli Stati Uniti; negli anni ’70 comincia a lavorare per il cinema e la tv. Una vita privata piuttosto movimentata, visto che che Holm ha avuto ben 4 mogli.

