Secondo le previsioni meteo avremo un weekend segnato dal sole, ma occhio ad improvvisi ribaltoni. Infatti potrebbero verificarsi temporali inaspettati.

Dopo un giovedì segnato dalla stabilità, siamo finalmente giunti al fine settimana. Secondo gli esperti del meteo, questo weekend sarà segnato da una continuazione di quella stabilità trovata durante la giornata di ieri. Ma attenzione, perchè anche durante questo weekend, improvvisi temporali potrebbero abbattersi sulla penisola.

Infatti già nella giornata odierna, nonostante un aumento esponenziale dell’alta pressione, il paese continuerà a subire questo vortice ciclonico proveniente dalla Bretagna. Così masse di aria umida ed instabile continueranno a circolare sul nostro paese.

Nelle prossime ore saranno diverse le regioni a rischio. Infatti potrebbero verificarsi rovesci, temporali e locali grandinate su: l’Arco Alpino, sulla fascia prealpina fino al basso Piemonte, pianura Lombarda, su Ferrara e sul Triveneto. Andiamo quindi ad osservare che situazione ci sarà sulla penisola durante questa giornata di venerdì.

Meteo, al via il weekend: aumenta l’alta pressione sulla penisola

Cambia la situazione meteo durante questo weekend, con l’alta pressione che si rafforzerà ed il caldo che inizierà a farsi sentire sulla penisola. Infatti torneranno ad influenzare le condizioni meteorologiche, quelle correnti di aria calda che si rafforzeranno con l’allentamento del ciclone proveniente dalla Bretagna. Andiamo quindi a vedere che condizioni avremo durante questa giornata di venerdì.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una bella mattinata soleggiata su gran parte delle regioni, con qualche lieve precipitazione a ridosso dei rilievi alpini. Con l’evolversi della giornata queste piogge potrebbero espandersi su Lombardia, Piemonte e Veneto. Le temperature faranno registrare valori stabili con massime dai 24 ai 29 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione prevalentemente stabile. Il sole dovrebbe splendere su tutte le regioni, ma attenzione a qualche capovolgimento interno. Infatti nelle regioni interne, al pomeriggio, potrebbero verificarsi degli acquazzoni improvvisi. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con massime che andranno dai 25 ai 29 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sole in prevalenza su tutte le regioni. Durante la giornata qualche nuvola di troppo potrebbe registrarsi su Campania e Calabria, ma non c’è da preooccuparsi visto che si tratterà di qualche velatura in transito. Aumentano le temperature anche su questo settore, con massime tra i 25 ed i 30 gradi.

L.P.

