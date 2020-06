Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato in occasione della cerimonia per ricordare dei magistrati ad opera della mafia e del terrorismo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un lungo discorso in occasione della cerimonia di commemorazione dei magistrati Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Giudo Galli, Mario Amato, Gaetano Costa e Rosario Livatino uccisi dalla mafia e dal terrorismo.

“Nel nostro Paese, così come negli altro, c’è continuamente bisogno di garantire il rispetto della legalità Soprattutto per questo motivo la Magistratura deve impegnarsi a ritrovare la credibilità e la fiducia dei cittadini, attualmente in dubbio”.

Dopo lo scandalo, che si è aperto un anno fa all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, “quel che è apparso ci ha dato la percezione della vastità del fenomeno denunciata. Inoltre mostra la grave distorsione sviluppatasi intorno ai criteri e alle decisioni di vari adempimenti nel governo autonomo della Magistratura”.

Mattarella ha parlato anche dei limiti riguardo i poteri del capo dello Stato che, come imposto dalla Costituzione, guida anche il Csm. “Le regole della Costituzione vanno rispettate. A volte si esorta il Presidente della Repubblica a prendere una o l’altra iniziativa senza riflette su quelli che sono i limiti ai poteri assegnati dalla Carta ai diversi organi costituzionali”. Non manca l’intervento netto e deciso sulla questione di decidere per una modifica dei poteri: “Non esistono motivazioni contingenti che possano giustificare l’alterazione della attribuzione dei compiti operata dalla Costituzione. Qualsiasi arbitrio deciso in nome di buone ragioni aprirebbe la strada ad arbitrii per cattive ragioni”. Poi continua: “La fedeltà alla Costituzione è l’unica alla quale bisogna attenersi e sentirsi vincolati”.

