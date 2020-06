Italia, riecco finalmente i turisti: si registra un incremento del 43% nell’ultima settimana. Ma le perdite sono enormi e impossibile da recuperare del tutto. L’agenzia nazionale italiana del turismo traccia bilancio e prospettive.

Riecco i turisti nel Belpaese. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi, che si segnala subito un incremento significativo per il territorio nostrano. Secondo quanto infatti riferisce l’Enit, ovvero l’agenzia nazionale italiana del turismo, si è registrato un significativo +43% nell’ultima settimana in termini di affluenza turistica.

Un gran bel segnale per un settore in ginocchio dopo la profonda crisi causa coronavirus. Certo sarà impossibile recuperare quanto perso finora, ma è pur sempre una maniera per ripartire in maniera importante dopo le enormi perdite causa lockdown e pandemia.

Italia, riecco i turisti ma perdite abbondanti

Il confronto col 2019 al momento è impietoso: si notificano ben 35 milioni di visitatori in meno, così come 119 milioni di pernottamenti mancanti per una perdita complessiva da 23,3 miliardi di euro. E non finisce qui: come prospetta l’istituto, gli arrivi internazionali con pernottamento segneranno un -55% fino alla fine dell’anno.

Ma bisogna guardare anche il lato positivo, come un meccanismo che nel frattempo sembrerebbe essersi messo in moto. E la ruota girerà ancor più veloce col passare delle settimane. Tra un mese, infatti, la presenza di stranieri su suolo italico dovrebbe aumentare considerevolmente secondo le previsione, con svolta dopo Ferragosto.

Gli ospiti – riferisce sempre l’Enit – saranno principalmente europei. Ci saranno anche russi, statunitensi e solo qualcuno dalla Cina, ma l’ondata (si spera solo turistica) giungerà dal Vecchio Continente. Molti di questi oseranno tra settembre e la prima metà di ottobre, considerati tra i viaggiatori “più sicuri” sul piano epidemiologico.