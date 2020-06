Inter, altra tegola per Conte: risentimento muscolare ai flessori ed esami strumentali nelle prossime ore per fare chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Tegola in casa Inter in vista della ripresa del campionato e della sfida contro la Sampdoria. Stefano Sensi – secondo quanto riportato in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe infatti rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Si tratta dell’ennesimo stop per l’ex centrocampista del Sassuolo che, nel corso di questa stagione, si è visto costretto a saltare già diversi impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Tegola Inter, le ultimissime su Sensi

Sensi si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali del caso per fare chiarezza sull’entità dell’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero. Un bel problema per Antonio Conte che, a questo punto, sarà costretto a rinunciare ad un elemento importantissimo come Sensi in mezzo al campo. Stagione sfortunatissima, insomma, per il 24enne originario di Urbino.

