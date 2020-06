Ilary Blasi si prepara per un doppio ritorno. Da quanto si apprende, la conduttrice sarebbe per rendersi protagonista della prossima stagione televisiva con due programmi.

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi. La conduttrice televisiva è pronta a fare il grande ritorno in Tv, rendendosi a tutti gli effetti protagonista della prossima stagione sul piccolo schermo. Infatti, da quanto si apprende, la presentatrice romana sarebbe in pole position per la conduzione de L’Isola dei famosi, ma non solo.

Come riporta anche Tiscali, la showgirl e attrice, moglie dell’ex bomber della Roma, si starebbe preparando per condurre anche un altro suggestivo show televisivo: si tratta dello Show dei record, che la presentatrice andrebbe a condurre insieme a Claudio Amendola.

Leggi anche >>> Diletta Leotta, lo stacco di gambe è pazzesco! – FOTO

Ilary Blasi pronta alla doppia conduzione nella prossima stagione

La showgirl, dopo l’esperienza della conduzione del Grande Fratello Vip, si era presa una pausa dalla televisione. Molti avevano pensato che si trattasse di un addio definitivo al piccolo schermo. Ma la moglie dell’ex capitano giallorosso non ci pensa nemmeno a dire addio alla Tv.

Se le indiscrezioni del settimanale Oggi dovessero essere confermate, allora si potrebbe accostare la pausa di Ilary Blasi a una preparazione concentrata della doppia conduzione. Si tratterebbe, infatti, di un progetto molto ambizioso, dal momento che i due programmi sono un fiore all’occhiello dell’intrattenimento targato Mediaset. Anche la pagina Twitter “Angolo Social Tv”, ha confermato l’indiscrezione lanciata da Oggi.

Ilary Blasi condurrà l’isola dei famosi 2021 https://t.co/Zeh1lF1ojM — Angolo Social Tv (@TvAngolo) June 18, 2020

Potrebbe interessarti anche: Giornalista Mediaset truffato: furto d’identità e prestiti da 100mila euro a suo nome

F.A.