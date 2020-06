Genova, fantasma fa ricorso contro la multa che aveva preso violando la Ztl. Solo dopo un controllo è stato scoperto il raggiro

Genova, fantasma fa ricorso contro la multa comminata due anni fa, ma non vince. Una storia assurda, che nulla ha a che fare con il paranormale anche se è servito un po’ di tempo per venirne a capo. Tutto era partito dal ricorso contro un’infrazione commessa violando la Ztl in una zona del capoluogo ligure.

Vicende come quella sono all’ordine del giorpno ma questa volta il caso era particolare. Perché in realtà il ricorrente è già morto da due anni e quindi era impossible che fosse statio lui a presnetare ricorso, così come che fosse lui alla guida del veicolo. La sanzione era stata elevata nel novembre 2019 per un’infrazione rilevata dalle telecamere sul ponte di Carignano. Sono quelle che rilevano il passaggio dei mezzi non autorizzati per l’ingresso in Ztl.

Il titolare dell’autovettura in questione però aveva inoltrato ricorso chiedendo l’annullamento. Sosteneva infatti che l’ingresso violando il divieto non poteva essere registrato perché la telecamera in questione era coperta dalle piante. In realtà la telecamera, necessaria per documentare l’infrazione, aveva un’ottima visuale e il trasito illegittimo era stato confermato.

Ma c’è di più, perché gli agenti della Polizia giudiziaria hanno scoperto che il ricorrente in realtà era morto due anni prima dell’infrazione. Non poteva quindi essere lui e infatti il colpevole era il figlio. Lui aveva fortzato quel passaggio in Ztl e sempre lui avrebbe falsificato la fima del padre sul ricorso. Ora l’uomo è stato denunciato per sostituzione di persona e sanzionato per non aver comunicato la variazione della proprietà nei tempi previsti

Sicilia, un automobilista truffato con una finta polizza Rc Auto



Sempre legata al mondo delle auto arriva la notizia di un’altra truffa, questa volta sventata. A farne le spese poteva esere un 40enne di Canicattì, in Sicilia. L’uomo doveva rinnovare la polizza assicurativa ma cercaca di risparmiare e così è stati truffato da due 50enni napoletani.

L’automobilista, dppo aver ricercatop sul web tariffe speciali per la sua Rc Auto era stato contattato da una donna. Gli proponeva un interessante contratto a nome di compagnia assicurativa e la proposta era talmente vantaggiosa da essere subito accettata. per attivarla però l’uomo ha dovuto inviare via Whatsapp la propria carta d’identità e il codice fiscale oltre alla carta di circolazione del veicolo. Quindi ha ricevuto gli estremi di una carta Postepay sulla quale effettuare il versamento del corrispettivo pattuito.

Sempre via Whatsapp qualche giorno dopo gli è arrivata la copia del pagamento della polizza assicurativa della propria auto e quijndi credeva di essere a posto. Ma in realtà il documento vero non gli è mai arrivato per posta e, dopo un controllo, il guidatore ha capito di non essere coperto da nessuna polizza. Da qui la denuncia e l’attività di ricerca da parte degli agenti della sezione investigativa in collaborazione con la questura di Napoli. Alla fine sono risuciti ad identificare e denunciare gli autori del reato, deferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento.