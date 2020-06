Covid-19: bimbo di 13 giorni, risultato positivo, è morto allo Sheffield Children’s Hospital. Potrebbe essere la più giovane vittima nel Regno Unito.

Londra: morto allo Sheffield Children’s Hospital un bimbo di 13 giorni. Il piccolo, come riporta FanPage, è arrivato in ospedale lunedì, in condizioni critiche. L’ospedale non ha confermato l’età del piccolo, ma ha confermato che era risultata positiva al virus. Non si sa con esattezza se il Covid-19 sia risultato determinante per il decesso del neonato.

I tentativi di rianimazione, da parte dei medici, non sono bastati per salvare il piccolo. Il neonato potrebbe essere la vittima più giovane di Coronavirus nel Paese, se i dati dovessero confermare che il virus sia risultato determinante.

Covid-19, Londra: le condoglianze dell’ospedale alla famiglia del bimbo

Come riporta FanPage, l’amministratore delegato dell’ospedale inglese, John Somers, ha inviato le condoglianze, da parte di tutto l’ospedale, alla famiglia del piccolo: “Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia”. Al tempo stesso, l’Ad ha chiesto ai media britannici di mantenere il più assoluto rispetto, per conservare la privacy familiare, in un momento drammatico come questo.

Ciò che fa riflettere principalmente i medici britannici è il fatto che il piccolo non aveva altri problemi di salute. Prima del neonato, c’erano stati altri casi di bambini morti a causa del Coronavirus. L’ultimo era stato un ragazzino di 13 anni, che viveva a Sud di Londra.

