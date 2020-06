Continuano le previsioni sulla seconda ondata di Coronavirus, con l’Oms pronto a scommettere sulla stagione autunnale, dove bisognerà fare molta attenzione.

Il Coronavirus non è ancora sconfitto, nonostante la maniera encomiabile con cui gran parte dei paesi stanno isolando il virus. Così gran parte dei paesi stanno iniziando le proprie previsioni su quando ci sarà una seconda ondata del Covid-19. Stavolta però tutti saranno pronti a confinare il virus, sempre che non venga approvato prima un vaccino.

Dopo un briefing con la stampa russa Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), si è espresso a riguardo. Infatti per Kluge non abbiamo ancora debellato completamente il virus e che i lockdown ci hanno permesso di guadagnare tempo. Così il direttore ha affermato che la priorità è prepararci per l’autunno, quando molto probabilmente si avrà una seconda ondata.

Coronavirus, l’Oms: “In molti paesi è ancora in una fase attiva

L’Oms poi ha specificato che in molti paesi il virus continua ad essere in fase attiva. Per Kluge infatti è fondamentale che si continui a tornare ad una normalità dopo i mesi di lockdown. Per l’Oms però è ancora più importante che le autorità investano nell’avere un sistema aggressivo di monitoraggio, test e tracciabilità per evitare un nuovo lockdown in caso di ritorno del virus.

Come ricorda sempre il direttore regionale Kluge, il virus ha causato oltre un milione di decessi in tutto il mondo. Il direttore ha poi continuato affermando: “Dopo alcune settimane di casi in calo in alcuni Paesi, il numero di nuovi casi si è ora stabilizzato in media tra i 17.000 e i 20.000 casi al giorno in tutta la Regione europea“.

Kluge ha concluso il suo discorso ricordando che il popolo deve essere diligenti e allentare le restrizioni con cura, ricordando che le riaperture hanno “ provocato aumenti locali nel numero di casi“.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24