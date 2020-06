Coronavirus, ministro della Salute di Delhi in terapia intensiva: Satyendar Jain era risultato positivo al Covid-19 mercoledì.

Il Ministro della Salute di Delhi è ricoverato in terapia intensiva a causa di una insufficienza respiratoria. Lo riferisce un ufficiale dell’ospedale pubblica ‘Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital’, secondo cui Satyendar Jain sarebbe stato trasferito proprio in queste ore dopo essere risultato positivo al Coronavirus appena due giorni fa. Ma non è finita qui: anche il Ministro degli Interni Amit Shah, il Prefetto di Delhi Anil Baijal, il governatore Arvind Kejriwal e il suo vice Manish Sisodia avrebbero avuto recentemente contatti con lo stesso Satyendar Jain.

